Recept: divjačina v omaki z brusnicami

Za 4 osebe:

500 g hrbta jelena ali divjega prašiča

200 g polente trdinke

100 g masla

2 dl jušne osnove

2 dl mleka

2 dl smetane za kuhanje

1 žlica brusnic

malo olja

sol, poper

V kozico damo jušno osnovo, mleko in smetano za kuhanje, zavremo. Dodamo polento in počasi kuhamo 20 minut, na koncu dodamo maslo. Meso narežemo na medaljone – ne tolčemo ga s kladivom, ampak ga rahlo pritisnemo z roko. V ponev damo olje in maslo ter popečemo meso, nato prilijemo osnovno omako in reduciramo. Če želimo srednje pečeno, meso vzamemo ven in pokuhamo omako, tako da dodamo maslo in brusnice. Postrežemo z zelenjavo (brokoli, korenje ...).