Recept: cvetačni kari

Za 4–6 oseb:



polovica srednje velike cvetače

2 korenčka

pest mlade špinače

malo kuhane čičerke (lahko vložene)

1 srednje velika čebula

1 strok česna

košček svežega ingverja

malo repičnega olja

začimbe za kari

malo sezamovega olja

malo sojine omake

sol, poper



Cvetačo razrežemo na tanjše rezine, jo pokapamo z oljem, začinimo s soljo, poprom in karijem. Toliko časa jo pečemo v pečici, ogreti na 180–200 stopinj Celzija, da se robovi rahlo zapečejo – to traja približno 10, 15 minut. Čebulo narežemo na drobno in jo popražimo na malo olja. Ko postekleni, dodamo na tanke kolute narezano korenje in malo popražimo. Nato gredo v lonec strt česen, nariban ingver in kari. Vse med mešanjem pražimo kako minuto. Zdaj zalijemo s tekočino (vodo ali bistro zelenjavno juho), dodamo pečeno cvetačo, po želji še čičerko. Zavremo, zmanjšamo ogenj in med rahlim brbotanjem kuhamo še kake pol ure.