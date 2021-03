Recept: črne kroglice

Za 4 osebe:



60 g moke

150 g kosmičev

100 g masla

100 g sladkorja

1 jajce

0,5 pecilnega praška

100 g mletega maka

1 skodelica maka za posip



V skledi penasto umešamo sladkor ter maslo in jajce, ki smo ju segreli na sobno temperaturo. Kosmiče nekoliko zmeljemo v blenderju in zmešamo z moko in pecilnim praškom. Dodamo še mleti mak in dobro premešamo. Stresemo v skledo z maslom in z rokami zgnetemo v gladko in voljno testo. Oblikujemo majhne kroglice, ta masa zadošča za od 30 do 35 kosov, in jih polagamo na pekač, ki smo ga namastili ali obložili s peki papirjem. Pečemo na temperaturi 180 stopinj 15 minut. Kroglice rahlo namastimo z maslom in povaljamo v makovih semenih.

Kroglice iz maslenega testa so hitra rešitev, ko bi radi postregli kaj sladkega. Potrebujemo le moko, sladkor, maslo, jajce in kosmiče, obogatimo pa jih z različnimi dodatki. V našem receptu dodamo mak, kdor ga ne mara, ga lahko zamenja s kokosom.Če želimo na kroglicah posip, jih že pečene namastimo, da se bodo mak, kokosova moka, čokoladne mrvice ali kaj tretjega prijeli na površino. To naredimo tako, da čiste roke namažemo z maslom ali drugo maščobo in z njimi objamemo kroglice, takoj za tem pa jih povaljamo v posipu in zložimo na servirni pladenj.