Recept: creme brulee

Za 4 osebe:



2 dl mleka

3 dl sladke smetane

4 rumenjaki

1 strok vanilje

1 cimetova palčka

50 g sladkorja

20 g rjavega sladkorja

1 žlica jedilnega škroba



Mleko in smetano zlijemo v kozico, dodamo prerezan vaniljev strok in cimetovo palčko. Zavremo in na majhnem ognju kuhamo še pet minut, potem odstranimo cimet in vaniljo. Rumenjake zmešamo s sladkorjem in škrobom ter dodamo mleku. Pustimo na ognju, vendar zmes ne sme zavreti, in mešamo dobrih pet minut. Potem nalijemo v ognjevarne skodelice in jih naložimo v visok pekač. Postavimo ga v pečico in vanj nalijemo vodo, ki naj sega do polovice skodelic. Na temperaturi 160 stopinj pustimo slabe pol ure. Potem kremo potresemo z rjavim sladkorjem in postavimo nazaj v pečico, če ima funkcijo žar, jo vklopimo. Počakamo, da sladkor karamelizira.

Podobna pudingu, vendar nekoliko bolj prefinjena in zapletena za pripravo, je znamenita francoska sladica visoko zvenečega imena, creme brulee, pripravimo pa jo lahko tudi brez škroba. Osnovnim sestavinam – mleku, sladkorju, rumenjakom in sladki smetani – lahko dodajamo vaniljo, cimet, nastrgano limonino ali pomarančno lupinico in še kaj.Bistvo te kreme je, da jo na koncu karameliziramo s sladkorjem v pečici, lahko pa si pomagamo tudi z gorilnikom za karameliziranje oziroma flambiranje, če ga imamo.