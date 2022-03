Recept: čokoladno-piškotna torta

Za 4 osebe:

30–40 kvadratnih maslenih piškotov

3 skodelice mleka

skodelica sladke smetane

pol skodelice sladkorja

2 žlici kakava v prahu

160 g temne čokolade

1/3 skodelice koruznega škroba

skodelica mleka (za namakanje piškotov)

nekaj žlic močne kave

Pol skodelice mleka gladko zmešamo s koruznim škrobom. V lonec vlijemo preostalo mleko, smetano, sladkor, kakav in segrevamo, da se sladkor raztopi. Temperaturo znižamo in prilijemo mleko s škrobom ter ves čas mešamo, da bo zmes, ki se bo začela gostiti, brez grudic. Odstavimo, dodamo nasekljano čokolado ter mešamo, da se raztopi. Mleko pomešamo s kavo in v mešanico namakamo piškote ter zlagamo v kvadratni ali pravokotni pekač. Ko napolnimo dno, čez piškote namažemo plast kreme, nanjo v mleko namočene piškote in kremo, ponavljamo, dokler ne porabimo sestavin, končamo s kremo. Postavimo v hladilnik za vsaj štiri ure.