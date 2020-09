Recept: čokoladni kolač

Potrebujete:



80 g kakava v prahu

100 g sladkorja

ščep soli

pol žličke pecilnega

praška

1/4 žličke sode

bikarbone

175 ml oljčnega olja

3 jajca

rumenjak

žlička vaniljevega

izvlečka

70 g moke

115 ml vroče vode

Kako se lotimo?

1. Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija, pekač namastimo in dno obložimo s papirjem za peko.



2. V skledi z metlico ali vilicami premešamo kakav, sladkor, sol, pecilni prašek in sodo bikarbono. Dodamo olje, jajca, beljak in vaniljo ter dobro premešamo. Presejemo še moko in premešamo le toliko, da se sestavine povežejo. Vlijemo še vodo, premešamo in pretresemo v pekač. Pečemo približno 30 minut, naredimo preskus z zobotrebcem: če je čist, je kolač pečen. Kakih deset minut naj se hladi v pekaču, potem ga prevrnemo na rešetko, kjer naj se povsem ohladi.



3. Kolač potresemo s sladkorjem v prahu, zraven se prileže stepena sladka smetana ali pa vaniljev sladoled.