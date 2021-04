Recept: čili z mesom

Za 4 osebe:



0,5 kg govejega mletega mesa

3 čebule

3 stroki česna

1 konzerva paradižnika v koščkih

1 konzerva rdečega fižola

1 konzerva koruze

1 rdeča paprika

1 sveži čili

2 žlički mlete rdeče paprike

olje, sol, poper

čili v prahu, kumina, lovor

sveži peteršilj



Čebulo in česen olupimo, sesekljamo in svetlo prepražimo na olju. Dodamo meso in med mešanjem pražimo, dokler ne povre izločena tekočina in se meso ne obarva rjavo. Dodamo paradižnik, čili in čili v prahu, rdečo papriko, lovor, kumino, sol in poper, premešamo in po potrebi zalijemo z malo vode. Kuhamo na majhnem ognju dobre pol ure. Potem dodamo še na koščke narezano papriko in kuhamo še dobre pol ure. Malo pred koncem dodamo konzervo fižola in koruze. Preden postrežemo, potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.

Mleto meso je v kulinariki uporabno za pripravo številnih jedi. Najpogosteje se v receptih znajdeta svinjina in govedina, vsaka posebej ali mešani, okusno je tudi mleto meso perutnine.Za značilno pikantno jed chili con carne pa praviloma uporabimo le goveje meso, lahko ga drobno narežemo namesto zmeljemo. V jedi ne sme manjkati čili, kot že ime pove, za blažjo različico ga odmerimo temu primerno.