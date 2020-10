Recept: čebulna pita

Za 4 osebe:



Testo:

250 g moke

125 g masla

2 jajci



Nadev:

500 g čebule

2 jajci

1,5 dl smetane za kuhanje

sol, poper, olje, muškatni orešek



Iz moke, masla in jajc zgnetemo gladko testo in ga oblikujemo v kepo, zavijemo v folijo ter postavimo v hladilnik za najmanj pol ure. Ohlajeno razvaljamo in položimo v pomaščen pekač, najbolje okrogel. Pokrijemo z alufolijo, ki jo dobro pritisnemo ob testo. Pečemo na 200 stopinj slabih 15 minut, folijo odstranimo in damo v pečico še za pet minut.



Čebulo olupimo in sesekljamo. V ponvi segrejemo olje in na njem na srednjem ognju pražimo čebulo približno pol ure, da postekleni in se dobro zmehča, ne sme porjaveti. Solimo in popramo, premešamo ter ohladimo. Jajca in smetano potresemo s soljo, poprom in muškatnim oreškom ter razžvrkljamo. Vmešamo v ohlajeno čebulo in maso razporedimo po napol pečenem testu. Pečemo še slabe pol ure.

S čebulno pito bomo zagotovo navdušili ljubitelje slanih prigrizkov. Poleg nje lahko pražimo tudi koščke slanine ali klobas, pred koncem pečenja pa jo potresemo z naribanim sirom. Lahko dodamo še kakšno zelenjavo, čebulo pa delno ali v celoti nadomestimo s porom.Taka jed bo nasitna in jo brez skrbi postrežemo kot glavno jed, skupaj z obilico sveže solate. Priprava je preprosta, vendar zahteva precej časa.