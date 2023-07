Recept: čaj masala

0,5 l vode

0,5 dl mleka

2 vrečki pravega čaja

0,5 žličke kardamomovih semen

0,5 žličke naribanega ingverja

0,5 žličke cimeta

0,5 žličke klinčkov

1 skorja vanilje

2 janeževi zvezdi

nekaj zrn popra

sladkor

Vodo pristavimo na štedilnik in dodamo vse začimbe. Ko zavre, zmanjšamo in pustimo rahlo vreti približno petnajst minut. Odstavimo, dodamo čajni vrečki in pustimo stati še dve minuti. Precedimo, sladkamo po okusu, prilijemo mleko in razdelimo v skodelice ter ponudimo.