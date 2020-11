Recept: bučni zavitek

Za 4 osebe:



300 g gladke moke

1,5 dl mlačne vode

0,5 kg buče

100 g skute

1 lonček kisle smetane

1 jajce

1 žlica sladkorja

sladkor v prahu

3 žlice krušnih drobtin

sol, olje



Moko stresemo na delovno površino in na sredi naredimo jamico. V mlačni vodi raztopimo pol žličke soli, vodo postopno dodajamo moki in zgnetemo v gladko testo. Pokrijemo in pustimo počivati vsaj pol ure. Bučo olupimo, odstranimo semena in grobo naribamo. Pustimo stati 15 minut, potem dobro ožamemo. V skledi gladko zmešamo skuto, jajce in kislo smetano. Dodamo naribano bučo in sladkor ter dobro premešamo. V ponvi na olju svetlo prepražimo drobtine. Testo zelo na tanko razvaljamo in po njem enakomerno potresemo drobtine, čeznje pa razporedimo bučni namaz in enakomerno zvijemo. Pazimo, da ne bo v zavitku zastajal zrak. Položimo v pomaščen pekač in pečemo pri temperaturi 190 stopinj Celzija 45 minut. Še toplega razrežemo in potresemo s sladkorjem v prahu.

Za zavitek iz našega recepta lahko uporabimo katero koli bučo, nadev pa lahko pripravimo tudi brez skute. Pomembno je, da bučo dobro ožamemo, če bo nadev premoker, bo namreč razmočil testo, to pa mora biti lepo zapečeno in hrustljavo.Čeprav je buča že sama bolj ali manj sladka, nadev vseeno še sladkamo, a po tem receptu lahko pripravimo tudi slani zavitek: v tem primeru izpustimo sladkor, nadev pa rahlo posolimo.