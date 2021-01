Recept: bučni namaz

Za 4 osebe:



0,5 kg buče hokaido

150 g bučnih semen

0,5 dl bučnega olja

pol skodelice rdeče leče

2 čebuli

3 stroki česna

1 paprika

muškatni orešek, ingver, mleta paprika

sol, olje

sveži peteršilj



Bučo očistimo, narežemo na kocke in dušimo do mehkega. Čebulo, česen in papriko očistimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo na olju. Bučna semena za eno uro namočimo v vodi, lečo skuhamo. Ohlajeno bučo, lečo in čebulo stresemo v blender. Dodamo dve tretjini namočenih bučnih semen, solimo in začinimo z ingverjem in muškatnim oreškom. Zmeljemo in dolijemo bučno olje, toliko, da bo masa postala mazava. Nadevamo v servirno skodelico, potresemo s preostankom bučnih semen, mleto rdečo papriko in sesekljanim peteršiljem.

Za večerjo ali zajtrk, tudi za hitro potešitev lakote, ki nas popade med glavnimi obroki, še kako prav pridejo namazi vseh vrst. Lahko jih kupimo, od navadnih paštet do pravih gurmanskih poslastic, povsem enostavno pa jih pripravimo tudi sami. Za nekatere potrebujemo lonec, drugih sestavin ni treba toplotno obdelati.Prilagodimo jih svojemu okusu, naj bodo nežni ali pikantni, z eksotičnim pridihom ali taki, kot jih je pripravljala teta s kmetov. Ne moremo jih pripravljati na zalogo, razen če jih zamrznemo, saj ne vsebujejo konzervansov in bodo v hladilniku zdržali le nekaj dni.