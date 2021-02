Recept: bučna pita

Za 4 osebe:



150 g moke

100 g masla

50 g sladkorja

200 g maslene buče

pol skodelice mleka

1 žlica jedilnega škroba

pol žličke mletega cimeta

pol žličke mletih klinčkov

1 skodelica grobo sesekljanih orehov

2–3 jabolka

sol



Iz moke, masla, sladkorja in ščepa soli zamesimo gladko testo. Pustimo počivati pol ure, na tanko razvaljamo in namestimo v pomokan pekač. Jabolka olupimo in narežemo na krhlje. Bučo olupimo, odstranimo semena in zmeljemo v blenderju. Dodamo mleko, jedilni škrob, cimet, klinčke, orehe in ščep soli ter dobro premešamo. Enakomerno razporedimo po testu. Pečemo slabe pol ure na temperaturi 180 stopinj Celzija. Potem po piti razporedimo jabolčne krhlje in pečemo še približno pol ure.

Sezona buč še ni pri koncu, in če jih običajno pripravimo v slanih jedeh, na primer kot kremno juho, v omaki ali pečene kot prilogo, so primerne tudi za sladice.Ker so že same nekoliko sladke, jim ni treba dodati veliko sladkorja, zato jih lahko uvrščamo med bolj zdrave sladice. V bučni nadev se zelo dobro podajo cimet in klinčki, če želimo ostrejši okus, pa dodamo še žličko ingverja v prahu.