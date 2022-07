Recept: breskve s sirom

Za 4 osebe:

6–8 breskev

1 manjša melona

1 šopek rukole

1 skodelica orehovih jedrc

200 g sira feta

1 limona

oljčno olje

origano

Breskve dobro operemo in narežemo na krhlje, koščice odstranimo. Melono olupimo, odstranimo semena in narežemo na kocke. Rukolo očistimo, operemo in osušimo. Melono, breskve in rukolo stresemo v skledo, dodamo grobo sesekljane orehe, potresemo z origanom, pokapljamo z limonovim sokom in oljčnim oljem in rahlo premešamo. Razdelimo v solatne skodelice in potresemo z na kocke narezanim sirom.