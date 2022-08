Recept: breskova galeta

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Velik pekač obložimo s papirjem za peko.

Na rahlo pomokani površini razvaljamo listnato testo, naj bo kake 3 mm debelo in ima približno 30 cm premera. Prestavimo na pripravljen pekač.

Breskve očistimo, razpolovimo, odstranimo koščico, sadeže narežemo na tenke krhlje. V skledi penasto umešamo sladkor in maslo, potem dodamo še mandlje in jajce ter limonino lupinico. Zmes enakomerno razmažemo po testu, rob pustimo prazen. Po zmesi razporedimo breskve, rob zapognemo, da malo prekrije breskve. Testo premažemo z mlekom in potresemo s sladkorjem, prav tako breskve.

Pečemo 30–45 minut, odvisno od pečice. Nekaj minut hladimo na pekaču, potem s papirjem vred prestavimo na rešetko, da se povsem ohladi.

Kaj vse potrebujemo?



500 g listnatega testa

6 zrelih breskev

140 g masla

100 g kristalnega sladkorja

140 g mletih mandljev

jajce

naribana lupina limone

žlica mleka

žlica sladkorja