Recept: borovničeva marmelada

Za 4 osebe:

1 kg borovnic

400 g sladkorja

1 vrečka želirnega sredstva

1 limona

Borovnice očistimo, operemo pa le, če so zelo umazane. Stresemo jih v večji lonec, potresemo s sladkorjem, dobro premešamo in pustimo stati čez noč. Zjutraj prelijemo z limoninim sokom, nekoliko pretlačimo in počasi segrevamo do vretja. Počasi kuhamo deset minut, dodamo želirno sredstvo in po želji zmeljemo s paličnim mešalnikom. Pustimo vreti še približno petnajst minut, vmes večkrat premešamo. Ko se marmelada zgosti, jo nadevamo v čiste vroče kozarce in dobro zapremo.