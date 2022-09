Recept: bela polenta s popečenim pršutom

V preteklosti, ko so kosci kosili dno presihajočih jezer pri Pivki, so zgodaj zjutraj doma pojedli fruštk, zatem pa so jim gospodinje prinesle »predjužnik« – to je bil največkrat krompir v zevnici, zabeljen z ocvirki, in zraven morda kak košček klobase.

Sestavine: krompir ostra moka sol pršut Krompir olupimo, narežemo na kose in ga v osoljeni vodi skuhamo. Vodo, v kateri se je kuhal – krompirjevo juho –, prihranimo. Kuhanega pretlačimo z nekoliko krompirjeve juhe, pazimo, da zmes ni preveč redka. Postopoma, med mešanjem, začnemo dodajati moko. Gostota krompirja in moke naj bo kot za koruzno polento. Kuhamo še približno pol ure in medtem mešamo oziroma »tolčemo«, če je zmes pregosta, dolijemo malo krompirjeve juhe. Pršut narežemo na rezine, te natrgamo na kose in popečemo na maščobi ter zalijemo z malo krompirjeve juhe. Belo polento serviramo na krožnike in jo prelijemo s popečenim pršutom in omako iz ponve, kjer smo cvrli pršut. Po želji lahko prilijemo še malo krompirjeve juhe.

»Za južino so jim gospodinje prinesle belo krompirjevo polento, zabeljeno s pršutom ali ocvirki, tudi klobaso,« Erika Kovačič, ki na pivški občini skrbi tudi za turizem, opiše del prehrambnih navad preteklosti. Iz Pivke nam je poslala recept za belo polento s popečenim pršutom, za to kosilo potrebujemo le štiri sestavine: krompir, ostro moko, sol in pršut.