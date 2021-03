Recept Barbare Kaučič: sladko zelje

Za 4 osebe:



1 kg svežega belega zelja

1 manjša čebula

1 strok česna

1 žlička mlete rdeče paprike

2 ščepca mlete kumine

1 žlica moke

2 dl paradižnikove mezge

1 žlička svinjske masti ali olja

1 žlica sladkorja

sol in mleti poper



Zelje očistimo, operemo in razrežemo na četrtine, ki jim odrežemo trd kocen. Liste narežemo na rezance ali krpice.



Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno sesekljamo. V globlji ponvi segrejemo olje in na njem zarumenimo sladkor. Dodamo sesekljano čebulo in jo na zmernem ognju med občasnim mešanjem počasi pražimo. Preden zarumeni, dodamo česen in narezano zelje.



Sestavine v loncu dobro premešamo in zalijemo z malo vode (približno ena zajemalka). Solimo, dodamo kumino in mleto papriko ter zelje pokrito dušimo od 20 do 30 minut. Vmes ga večkrat premešamo in po potrebi prilijemo še malo vode – toliko, da se sestavine dušijo in se nam ne prismodijo.

​

Ko voda izpari, zelje pomokamo in ga na hitro prepražimo. Dodamo paradižnikovo mezgo in prilijemo še toliko vode, da je jed lepo gostljata. Zavremo ter pred serviranjem po okusu dodatno začinimo s poprom in soljo.



Sommelierka Mira Šemić k tej jedi priporoča sadno belo vino srednjega telesa z nižjo ali srednjo svežino, denimo, sauvignonasse in beli pinot.

je s partnerjemdoma na kmetiji pr' Tončk, to je v Žabnici (Mestna občina Kranj). Vodi jo Primožev oče, ki mu pridno pomaga mladi rod. »Na Sorškem polju, tu blizu domačije, imamo predvsem krompir, nekaj je tudi druge zelenjave,« povesta mlada sogovornika in dodata, da zelenjavo prodajajo na domači kmetiji. Nekaj je prodajo tudi na gorenjskih tržnicah, v zadnjem obdobju pa pripravijo tudi zabojčke zelenjave in jih Gorenjcem dostavita na dom. Nam je ta dan recept za sladko zimsko zelje zaupala Barbara Kaučič, mamica še ne eno leto stare deklice. Fizioterapevtka po izobrazbi po rodu ni iz teh krajev, temveč jo je pred dvema letoma ljubezen iz domače Prlekije pripeljala na Gorenjsko. »Najraje kuham zelje, in to po maminem receptu. Kuham že od osnovne šole, naučila me je mama,« z nasmeškom na licu pove kuharica tega tedna, ki je za bralce Okusov zapisala preprost in poceni, a odličen družinski recept za sladko zelje – ta jed je naravnost odlična izbira za dni, ki sledijo krofom in drugim ocvrtim pustnim dobrotam.