Recept: baba ganuš – namaz iz jajčevcev

Za 4 osebe:



2 jajčevca

3 stroki česna

1 limona

1 žlica tahinija

sol, poper

oljčno olje

1 večje granatno jabolko

1 šopek svežega peteršilja



Jajčevce operemo, odrežemo peclje in po dolgem prerežemo na pol. S prerezano stranjo navzdol jih položimo v pomaščen pekač in pečemo eno uro na 160 stopinjah Celzija. Pečene izdolbemo in meso damo v blender. Česen olupimo, narežemo in stresemo k jajčevcem. Prilijemo limonov sok, dodamo tahini, solimo in popramo ter zmeljemo v gladek namaz. Postavimo v hladilnik vsaj za eno uro. Granatno jabolko prerežemo in izločimo zrna, peteršilj sesekljamo. Namaz preložimo v skodelico, okrasimo z zrni granatnega jabolka in svežim peteršiljem ter pokapljamo z oljčnim oljem. Postrežemo s toplimi popečenimi kruhki.

Jajčevce za namaz praviloma pečemo v pečici. Če bi se temu radi izognili, bodisi da nam je škoda za dva jajčevca greti pečico, bodisi poleti ne želimo segrevati kuhinje, jih lahko narežemo na tanke rezine in popečemo na žaru ali celo v ponvi.Namaz baba ganuš obogatimo z različnimi dodatki, zelo lepo ga dopolni okus granatnega jabolka, lahko ga potresemo z različnimi semeni, na primer s sezamovimi. Zraven se najbolje poda popečen kruh, imenitno pa je vanj pomakati tudi na paličice narezano zelenjavo, denimo korenje.