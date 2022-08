Recept Alme Rekić: žlikrofi z bakalco

Nekdanja žirantka kuharskega šova Masterchef, slaščičarka in kuharica Alma Rekić nas je ponovno razveselila z enim od receptov iz svoje vrhunske kulinarične zbirke.

IDRIJSKI ŽLIKROFI Z BAKALCO

Recept za 4 osebe

Čas priprave: 20 minut

Čas kuhanja: 60 minut

ŽLIKROFI

Testo

Do 30 dag moke, 2 jajci, olje, voda ali mleko po potrebi, da je testo mehko.

Nadev

50 dag krompirja

do 5 dag ocvirkove masti (zaseke) ali prekajene sesekljane slanine

do 5 dag čebule

drobnjak

majaron

črni poper

sol

Iz moke, jajc, soli in vode zamesimo testo. Gnetemo ga tako dolgo, da postane prožno in se ne oprijemlje rok. Če ga prerežemo, mora biti gosto in brez luknjic. Zgneteno testo oblikujemo v hlebček, ki ga po površini premažemo z oljem, pokrijemo in pustimo počivati.

Topel krompir pretlačimo in ga dodamo prepraženi čebuli, ki smo jo pražili na zaseki, začinimo in dodamo zelišča.

Spočito testo razvaljamo na debelino enega do dveh milimetrov in nanj polagamo kroglice nadeva (med njimi naj bo za en prst razmika). Testo okoli kroglic premažemo z razžvrkljanim jajcem. Testo nato zavihamo in med kroglicami stisnemo, da se sprime in nastanejo ušesca. Zgoraj vtisnemo vdolbinico, pri tem pa pazimo, da se testo ne pretrga. Tako dobijo idrijski žlikrofi značilno obliko klobuka. Zavremo slan krop in jih skuhamo. Kuhani so takoj, ko priplavajo na površino.

Idrijski žlikrofi z bakalco. FOTO: osebni arhiv

BAKALCA

80 g masti ali olja

300 g čebule

600 g jagnjetine

lovorov list

250 g korenja

timijan, šetraj

1 dl suhega belega vina

cimet, janež

Na masti ali olju temeljito prepražimo sesekljano čebulo, nato dodamo na koščke narezano meso. Ko se nekoliko spraži, ga zalijemo in dodamo žličko mešanice Biogette ter lovorov list. Dušimo 20 minut, nato dodamo drobno naribano korenje, timijan in šetraj. Po potrebi zalivamo in dušimo toliko časa, da se meso zmehča in omaka zgosti – uro do dve, odvisno od mesa. Na koncu prilijemo belo vino in jed povežemo s podmetom ali z masleno kroglico. Odprto kuhamo še 5 minut. Serviramo potreseno s peteršiljem ali z drobnjakom.