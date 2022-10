Recept Alme Rekić: tuna z zelišči in s kremo sladkega krompirja

Slovenska slaščičarka, kuharica in nekdanja žirantka Masterchefa ne navdušuje le v Sloveniji, saj je pred kratkih svoje kuharsko znanje pokazala tudi v Los Angelesu, kjer so bili nad njenimi in slovenskimi jedmi navdušeni. Tokrat je z nami delila poseben način priprave okusnega krožnika za tiste, ki imajo radi tunino.

File tune z zelišči, s popečenim vitlof radičem in kremo sladkega krompirja

Čas priprave: 10 minut

Čas kuhanja: 35 minut

Recept za 2 osebi

Sestavine:

2 kosa fileja sveže tune (300 g)

sol

beli poper

20 g drobtin

šopek svežih mediteranskih zelišč

2 kosa manjšega vitlofa (belgijski radič)

oljčno olje

česen

150 g sladkega krompirja

70 g masla

30 g mleka

Priprava:

FOTO: osebni arhiv

Vitlof očistimo, ga prerežemo po dolžini čez pol, pokapamo z oljčnim oljem, solimo, popramo in dodamo nasekljan česen. Postavimo vitlof na peki papir in pečemo pri 165 stopinj približno 15 minut. Posebej v slani vodi skuhamo olupljen in narezan sladki krompir. Ko je kuhan, ga precedimo, dodamo maslo s segretim mlekom in ga spasiramo, da dobimo gladek pire. Iz drobtin in svežih zelišč pripravimo skorjico, tako da zelišča na drobno nasekljamo, dodamo drobtine in vse skupaj zmeljemo. Tuno popečemo na obeh straneh na oljčnem olju, toliko časa, da je v sredini še lepe, sveže rožnate barve. Ko je pečena, jo pokrijemo z zeliščnimi drobtinami in serviramo skupaj s kremo krompirja in pečenim vitlofom.