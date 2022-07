Recept: ajvar

Za 4 osebe:

1 kg mesnatih rdečih paprik

1 srednje velik jajčevec

3–4 stroki česna

1 dcl olja

1 žlička soli

1 žlica kisa

Paprike in jajčevec operemo in posušimo. Jajčevec večkrat prebodemo. Zelenjavo položimo na žar ali v pečico in pečemo, dokler se povsem ne zmehča. Preložimo jo v posodo s pokrovom in pustimo stati 10–15 minut. Papriko olupimo, prerežemo in odstranimo semena. Tudi jajčevec olupimo in prerežemo na pol ter odstranimo semena. Vse sestavine grobo narežemo in zmeljemo v aparatu za mletje mesa. V loncu segrejemo malo olja in na njem svetlo prepražimo strt česen. Ko zadiši, dodamo papriko in jajčevec ter prilijemo preostalo olje. Zavremo in zmanjšamo temperaturo. Med mešanjem kuhamo slabo uro, malo pred koncem kuhanja solimo in okisamo.