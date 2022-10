Recept: afriška juha z arašidi in špinačo

Jed na žlico, ki vas bo presenetila s svojimi okusi. Arašidovo maslo ponudi bogat in poln okus, na večje kose nalomljene testenine za lazanjo pa poskrbijo za drugačnost. Za piko na i obvezno dodajte sriračo ali kakšno drugo čili omako,« zapiše Sašo Šketa v uvod k receptu. Kuhanje vam bo vzelo okoli 40 minut, če pa želite še kak tehnični podatek, je tu kalorična vrednost: 576 kcal. Dodajamo še druge številke, in sicer ogljikovi hidrati: 51 g, beljakovine: 23 g in maščobe: 35 g.

Za 4 osebe:

žlica olja, rdeča čebula, 4 stroki česna, 20 g naribanega ingverja, 4 žlice paradižnikovega koncentrata, 800 ml zelenjavne jušne osnove, 600 ml vode, 170 g neslanega arašidovega masla, 240 g čičerike, odcejene iz konzerve, 300 g špinače, 120 g testenin za lazanjo, žlica srirače ali poljubne sladko-kisle čili omake, 60 g grobo nasekljanih arašidov

V večjem loncu segrejemo olje in dodamo drobno sesekljano rdečo čebulo. Premešamo in pražimo toliko časa, da postekleni. Dodamo naribane stroke česna in nariban ingver. Premešamo in pražimo 2 minuti. Dodamo paradižnikov koncentrat, zelenjavno jušno osnovo in vodo. Premešamo in kuhamo 15 minut na zmernem ognju. V skodelici skupaj zmešamo arašidovo maslo in eno zajemalko vroče juhe. Mešanico vlijemo v lonec. Dodamo odcejeno, sprano čičeriko, na trakove narezano špinačo in na manjše kose nalomljene testenine za lazanjo. Premešamo in kuhamo še 15 minut, da se juha zgosti. Odstavimo z ognja in vmešamo žlico srirače. Juho postrežemo toplo, potreseno s slanimi praženimi arašidi.