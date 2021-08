Rdeči pesto (RECEPT)

Za 4 osebe:

200 g suhih paradižnikov v olju

100 g parmezana

100 g pinjol

1 šopek peteršilja

1 velika pest listov bazilike

oljčno olje

3–4 stroki česa

sol, poper

Pinjole grobo narežemo in popražimo v ponvi brez olja, vendar med nenehnim mešanjem, da se ne zažgejo. Namesto njih lahko uporabimo poljubne oreške. Peteršilj osmukamo in sesekljamo skupaj z baziliko. Česen olupimo in sesekljamo, paradižnike narežemo na koščke. Stresemo jih v blender, dodamo nariban parmezan, sesekljana zelišča in česen ter pinjole in zmeljemo. Počasi dolivamo olje, dokler ne dobimo želene gostote in kremaste strukture.

Paradižnikov pesto lahko pripravimo iz posušenega pa tudi svežega paradižnika, primerni so tudi pelati z konzerve, če ni drugega na voljo. V tem primeru bo zmes precej bolj redka, kar pa uspešno uravnamo z dodajanjem naribanega parmezana.K okusu paradižnika se zelo dobro poda nekaj pekočega, zato poleg sicer obveznega česna dodamo za ščep čilija, okus pa obogatimo s curkom rdečega vina. Najboljši pesto sicer nastane, če ga naredimo v možnarju, če tega pripomočka nimamo, uporabimo blender.