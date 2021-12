Recept: rdeče zelje z rozinami

Za 4 osebe:

1 srednje velika glava rdečega zelja

1 rdeča čebula

2 kisli jabolki

1 skodelica rozin

1 skodelica orehov

sol, poper, kumina

3 vejice svežega timijana

1 dcl rdečega vina

1 žlica sladkorja

mleti muškatni orešček

Zelje očistimo in naribamo. Čebulo olupimo in drobno nasekljamo, jabolka olupimo in naribamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo sladkor in med mešanjem pražimo, dokler ne karamelizira. Dodamo zelje in zalijemo z vinom ter približno 2 dcl vode. Premešamo in zavremo, dodamo muškatni orešček in kumino, solimo in popramo, pri zmerni temperaturi kuhamo dvajset minut. Dodamo naribana jabolka, timijan in rozine ter kuhamo še slabih dvajset minut. Potresemo z orehi, premešamo in postrežemo.