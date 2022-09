Rdeča pesa na jedce naredi močan vtis, na prstih kuharja pusti temno barvo

Ob omembi rdeče pese najprej pomislimo na solato, vloženo v kozarce, ki jo uživamo predvsem pozimi, ko je manj sveže zelenjave na voljo. Vendar je še kako okusna tudi v drugih jedeh, kuhana, pečena ali dušena. Je zelo stara kulturna rastlina, gojiti so jo začeli že Babilonci pred 4000 leti, sicer pa kot divja izvira z območja jugozahodne Evrope in Sredozemlja.

Gomolje narežemo ali naribamo. FOTO: Elis Cora/Getty Images

Stari Grki in Rimljani so jo gojili kot zdravilno rastlino, danes pa je vrtnina, ki ji sicer priznavamo številne pozitivne učinke na telo.

Rdeča pesa ima specifičen okus, zaradi katerega je marsikdo ne mara, ne kuhane ne surove, odlikuje pa jo izjemna temno rubinasta barva. Ta je tako močna, da pušča sledi na rokah, kadar se jo lotimo lupiti ali rezati, in to ne glede na to, ali je kuhana ali surova.

Če pri delu ne uporabljamo zaščitnih rokavic, moramo vzeti v zakup, da bomo imeli roke (in kožico za nohti) več dni obarvane rdeče. Vsekakor se jo splača vzeti v roke in jo pripraviti, bodisi v standardni solati bodisi v juhah, omakah, pečeno kot prilogo, celo v sladicah, in še bi se našlo receptov.

A vrnimo se k barvi, ki jo lahko s pridom uporabimo tudi kot naravno barvilo za jedi. Nekaj kapljic soka kanemo na primer v testo za testenine, kruh, biskvit ali drugo pecivo, pa bomo dobili izdelke privlačnega videza, sok bo prav tako dal še malce okusa.

Rdečo peso lahko skuhamo celo in jo pozneje olupimo, če jo hočemo kuhati v kosih, pa lupimo surovo, kar je sicer nekoliko težje. Iz pese pripravimo juho, kremno ali s koščki, ali omako, imeniten je pesni namaz. Pripravimo ga iz kuhane pese, dodamo nekaj začimb in zmečkamo, da bo bolj gost, pa zraven zmeljemo malo čičerike ali leče. Zelo okusna je rdeča pesa iz pečice, pečemo samo ali v družbi drugih gomoljevk in korenovk. Taka je imenitna priloga k mesnim jedem, ponudimo jo tudi k testeninam. Svoje jedce bomo gotovo navdušili s špageti iz rdeče pese, ki jih iz svežih surovih gomoljev narežemo s posebnim rezalnikom zelenjave.

Rdeča pesa na jedce naredi močan vtis, na prstih kuharja pa pusti temno barvo.

Špagete oziroma rezance stresemo v ponev, v kateri smo segreli maslo ali olje, in jih počasi pražimo deset minut, da se zmehčajo. Potem jih prelijemo s poljubno omako ali potresemo s sirom. Še bolj bodo okusni, če jim minuto ali dve pred koncem praženja primešamo strt česen.