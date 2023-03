Različne vrste riža za različne jedi

Riž je že stoletja eno glavnih živil predvsem v južni in jugovzhodni Aziji, vendar se je hitro širil tudi drugod po svetu. Raziskovalci menijo, da so ga načrtno začeli gojiti pred 9000 leti na območju vzhodne Indije, Indokine in južne Kitajske, uživali so ga tudi v stari Grčiji in starem Rimu, pozneje pa so ga posvojili po vsej Evropi in svetu.

Pri nas ga uvrščamo med glavne priloge k mesu ali omakam, seveda poleg krompirja in testenin. Riž je zelo priljubljen, saj je njegova priprava nadvse enostavna, primeren pa je za pripravo res številnih jedi, tudi sladkih. Seveda moramo pri tem upoštevati nekaj pravil, da bo prav tak, kot hočemo. Nekateri imajo raje sočno, da ne rečemo pocasto rižoto, drugim je najbolj všeč, če se riž razsuje po krožniku. To dosežemo s primerno vrsto riža in z načinom priprave. Pri tem nam je lahko v pomoč branje etiket, saj proizvajalec pogosto na embalaži navaja, za katero jed je določen riž primeren. Riž pred pripravo nekaterih jedi speremo pod tekočo vodo, da odstranimo odvečni škrob, če kuhamo rižoto, na primer, pa ga ne spiramo. Ker se koristne snovi med kuhanjem izločajo v vodo, riž kuhamo v ravno pravi količini, da je ne bo treba odlivati. Osnovna mera je dve enoti vode na eno enoto riža in metoda počasno kuhanje, količino pa prilagajamo svojim željam. Za večjo sočnost jedi dodamo paradižnikovo ali kakšno drugo omako, zelo se obnese, če vanjo drobno naribamo svežo bučko. Na koncu, ko je riž že kuhan, vmešamo še malo masla ali naribanega parmezana. Najboljši recept za pripravo riža v kakršni koli že obliki ali jedi pa so izkušnje, ki jih pridobimo z leti stanja za štedilnikom.

Sicer po obliki ločimo tri vrste riža: dolgozrnati, ki je primeren za solate in priloge, srednjezrnati, najboljši za rižote, in okroglozrnati, ki je primeren za jedi s čvrsto strukturo, na primer narastke, kolače ali pudinge. Glede na način obdelave je za prehrano najprimernejši rjavi riž, to je neoluščeni ali polnozrnati, ker mu v postopku obdelave ne odstranijo ovojnic, se v zrnih ohranijo številne koristne snovi, minerali in vitamini, predvsem skupine B. Beli riž je očiščen teh ovojnic, zato je bolj siromašen in ne vsebuje skoraj nič vlaknin, zato je lahko prebavljiv. Posebno priljubljena vrsta je parboiled, to je rjavi oziroma neoluščeni riž, ki ga termično obdelajo in obrusijo. Med tem postopkom se koristne snovi iz ovojnice zberejo sredi zrna, njegova dobra lastnost pa je še to, da ga je skoraj nemogoče razkuhati.