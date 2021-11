Recept: ravioli s krvavico in jabolki

Za 4 osebe:

Testo:

100 g moke

1 jajce

Nadev:

0,5 krvavice

1 jabolko

1 beljak

Moko presejemo na desko, na sredino naredimo vdolbinico in vanjo ubijemo jajce. Z vilicami ga umešamo v moko, nato testo mesimo toliko časa, da postane gladko. Zavijemo ga v folijo in za vsaj pol ure odložimo v hladilnik. Vmes pripravimo nadev: jabolko olupimo in zrežemo na kocke, ki jih malo prepražimo v ponvi. Krvavico olupimo, damo v posodo in jo z vilicami zmečkamo. Zmesi dodamo beljak in prepražena jabolka. Testo na rahlo pomokani površini razvaljamo, izrežemo kroge in na sredino položimo žličko nadeva. Raviole prepognemo in jih z vilicami po robu stisnemo, uporabimo lahko poseben model za pripravo raviolov. V soljenem, rahlo brbotajočem kropu jih kuhamo 6 minut, nato jih s penovko previdno poberemo iz vode.