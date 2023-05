Raje izberimo naravna kot umetna sladila

Sladkor je del naše vsakodnevne prehrane, bodisi ga vsebujejo živila, ki jih uživamo, na primer sadje, bodisi ga jedem dodajamo. Ker sodobna kuhinja stremi k čim manjšemu vnosu sladkorja, mnogi segajo po sladilih, s katerimi ga nadomeščajo.

Med naravna sladila spadajo med, javorjev sirup in stevija.

Ta so lahko naravna ali umetna, najdemo pa jih v že pripravljeni hrani ali v obliki, primerni za uporabo v gospodinjstvu. Za umetna sladila velja, da so precej bolj sladka od sladkorja, zato jih je treba dodajati v manjših količinah. Pred leti so bila zelo priljubljena, o njihovi domnevni škodljivosti pa je bilo prelitega precej črnila. Vsekakor tudi strokovnjaki svetujejo, da jih uporabljamo v kar se da majhnih količinah, še bolje se jim je povsem izogniti. Starejši se spomnimo sladila saharin, ki so ga uporabljali predvsem sladkorni bolniki, danes je najbolj znan natren, ki poleg saharina vsebuje še ciklamat, ki je prav tako umetno sladilo.

Boljša izbira so naravna sladila, ki jih tržijo kot zdrave alternative, čeprav še vedno gre za sladkorje, vendar vsebujejo tudi druge, koristne snovi, na primer minerale in vlaknine. Pri nas je najbolj uporabljan nadomestek med, pri čemer je pomembno, da sežemo po pravem, po možnosti pridelanem v lokalnem okolju. Če želimo manj sladke oziroma kalorične nadomestke, lahko izberemo javorjev sirup, ki je zelo okusen, vsebuje pa tudi veliko antioksidantov in mineralov. Tudi tu velja opozorilo, da kupimo res le stoodstotni javorjev sirup. Uporabljamo ga kot preliv za sadne solate, vaflje in druga peciva ter pri pripravi sladic.

Stevija je slajša od sladkorja, a ima zelo malo kalorij. FOTO: Bdspn/Getty Images

Edino med naravnimi sladili, ki ne vsebuje sladkorja, pa je stevija, to je rastlina, katere domovina je Južna Amerika in so jo že stoletja uporabljali Indijanci. Ker ne vsebuje sladkorja, je primerna za sladkorne bolnike, po drugi strani je bogata z vitamini in minerali. Njena prednost je tudi v tem, da vsebuje zelo malo kalorij, kljub temu da je kar tristokrat slajša od navadnega sladkorja. Kupimo jo lahko v obliki sladila v prahu. Ne glede na to, za katero sladilo oziroma sladkor se odločimo, pa poskrbimo predvsem za to, da bomo sladka živila uživali v kar se da skromnih količinah.