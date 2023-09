Radiči za vse leto

Radiči so med najbolj priljubljenimi solatnicami, čeprav jih, glede na grenki okus, marsikdo ne mara. Kdor ga ima rad, ga v resnici obožuje, ob specifičnem okusu skoraj ne moremo ostati ravnodušni. Prav zaradi grenčine jih uvrščamo med zdrava živila, saj ta okus povzročajo snovi, ki blagodejno delujejo na naš organizem.

Poznamo številne sorte, ki jih delimo na letne in prezimne. Slednje so tiste, katerih bujno listje režemo vse poletje, medtem ko letnih ne režemo, tako bodo naredile glave do jeseni. Glede na uporabnost jih delimo na glavnati radič, radič za rezanje in radič za siljenje. S premišljenim gojenjem bomo imeli to izjemno zelenjadnico na vrtu tako rekoč vse leto, za spomladansko nabiranje jih sejemo že prejšnje leto. Najbolj priljubljene sorte, ki bodo prezimile na prostem in jih uživamo spomladi, so treviški rdeči, tržaški solatnik, palla bianca in averto.

Spomladi nabiramo zeleno sorto, ki razvije rozete s čvrstimi listi. FOTO: Ueuaphoto/Getty Images

Ne glede na sorto jih uživamo predvsem v presni obliki, v najrazličnejših solatah. Lahko pripravimo samo radič, lahko zmešamo različne sorte, imenitno pa se poda z drugimi solatami in zelenjavo. V mešanih pravzaprav ni omejitev, dobro se ujame na primer s paradižnikom, papriko in stročnicami. Pripravimo ga podobno kot endivijo ali regrat, imeniten je z dodatkom kuhanega krompirja, po možnosti dodamo še toplega, trdo kuhanih jajc ali fižola v zrnju. Med olji ima skoraj najraje bučno, grenčino pa zelo dobro dopolni oster okus česna.

Dokler se ne navadimo na njegov okus, ga omilimo tako, da ga nekaj časa namakamo v mlačni vodi. Seveda oster okus nekoliko izgubi tudi, če ga dušimo, pečemo ali kako drugače toplotno obdelamo. Pravzaprav iz radiča pripravimo številne imenitne tople jedi, sijajna je rižota, ki ji lahko dodamo še drugo zelenjavo in popečeno slanino pa seveda parmezan, da bo kremasta. Čvrste glavice prerežemo na pol in popečemo v ponvi ali pečici.

Sorodnik endivije je bolj izrazitega, grenkega okusa.

Ne potrebuje preveč zelišč, dovolj bo sol, morda malo popra, in izbrano olje. Čudovita je kombinacija z mehkim sirom pa tudi smetano, če ga pečemo v pečici, pa ga lahko potresemo z naribanim parmezanom. Zelo dober je tudi dušen z različno zelenjavo, na primer paradižnikom.