ODPRTA KUHINJA

Puhaste miške s pomarančo in pinjolami

Tudi vam postaja dolgčas in komaj čakate naslednji kulinarično obarvan praznik? Saj veste, to je pust, ki bo letos 1. marca. Do preganjanja zime nas torej loči še kar nekaj dni, a tako dolgo res ne bomo zdržali, kajne?