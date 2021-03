Puding s tapioko (RECEPT)

Za 4 osebe:

100 g kroglic iz moke tapioka

2 pločevinki kokosovega mleka

50 g kokosovega sladkorja

kokosova moka

2 banani

Kroglice namočimo v vodi in pustimo stati nekaj ur. Potem jih precedimo in stresemo v lonec. Prilijemo kokosovo mleko in dodamo sladkor ter premešamo. Segrejemo in na zelo majhnem ognju kuhamo petnajst minut oziroma tako dolgo, da posteklenijo. Med kuhanjem večkrat premešamo. Banani pretlačimo z vilicami ali zmeljemo v blenderju, ju zamešamo v puding in jed razdelimo v steklene skodelice ali kozarce, katerih robove smo navlažili s kokosovim mlekom in namočili v kokosovo moko.

Priljubljeno sladico običajno pripravimo iz praška, ki ga kupimo v trgovini. Osnova pudinga je škrob, industrijsko pripravljen pa vsebuje še kup dodatkov, nekateri so tudi škodljivi.Zato ga pripravimo sami, lahko iz škroba žitaric, odlična izbira pa je tudi tapioka, ki ne vsebuje glutena. Posebej imeniten je iz kroglic iz moke tapioka, saj ima zanimivo teksturo. Kombiniramo ga s sadjem, sirupi, okrasimo z zelišči ali smetano. Postrežemo ohlajenega, najbolje, da ga pred uživanjem za uro ali dve postavimo v hladilnik.