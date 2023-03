Recept: prosena sadna kaša

V marsikateri pravljici je treba poznati čarobne besede, zaradi katerih neki predmet deluje; kakor da bi ga prižgali in ugasnili. Treba je vedeti, katere so pravilne besede,« je ob vsem znani pravljici o lončku, ki je kuhal in kuhal in kuhal kašo, saj ga niso znali ustaviti, zapisala dr. Dragica Haramija. Recept za proseno sadno kašo, ki ga objavljamo danes, je v knjigo Slovenske pripojedke zapisala Anka Peljhan. V njej so omenjeni še slaniki, ribji namaz, frtalja, mlinci v mleku, belokranjska pogača, loška smojka, bujta repa, zeliščna juham, hruševi krapi ...

Za 4 osebe: 1 l mleka

150 g prosene kaše

2 pesti hruškovih krhljev (suhih ali svežih)

pest suhih ali svežih sliv

2 žlici medu

cimet, sladkor, sol Proseno kašo kuhamo 10 minut v rahlo slanem mleku. Nato dodamo na koščke narezano suho ali sveže sadje in začinimo. Kuhamo še 10–15 minut, da se kaša zmehča. Ponudimo toplo ali hladno.