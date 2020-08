Privlačna nadevana zelenjava

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Polnjene bučke ali jajčevci so imenitni v paradižnikovi omaki. FOTO: From_my_point_of_view/Getty Images

Hit poletja so polnjene paprike v paradižnikovi omaki.

V poletnem času, ko zorijo paprika, paradižnik in jajčevci, se kar sami ponujajo recepti, po katerih naštete plodove izdolbemo in napolnimo z različnimi nadevi. Tako pripravljeno zelenjavo spečemo v pečici, skuhamo v omaki ali dušimo v lastnem soku, seveda pa jo lahko ponudimo tudi svežo. Za pripravo nadevov uporabimo meso, zelenjavo, stročnice, kašo, žita, riž, morske sadeže, gobe ... v številnih različicah.Najbolj znana jed so najbrž polnjene paprike v paradižnikovi omaki, po tradicionalnem receptu jih nadevamo z maso iz mletega mesa in riža. Seveda lahko pripravimo tudi brezmesni nadev, na osnovi sojinih kosmičev, leče ali drugih stročnic. Nadevane paprike lahko zamrznemo, surove in kuhane, z omako vred. Posebna kategorija nadevane zelenjave so bučke in jajčevci, ki jih vzdolžno prerežemo na pol, izdolbemo in napolnimo s poljubnim nadevom. Tudi tu veljajo podobni napotki kot pri nadevu za papriko, predvsem glede kompaktnosti. Če nadevane plodove spečemo v pečici, jih potresemo še z naribanim sirom, ki se bo prijetno raztopil in zlato rjavo zapekel. Lahko pa tudi bučke in jajčevce naložimo v pomaščeno ponev, zalijemo z malo omake ali jušne osnove, pokrijemo in dušimo.Za tovrstno pripravo pa so primerne tudi nekatere druge vrste zelenjave, prav imenitna je na primer čebula, poskusimo pa tudi nekatere gomolje, na primer mlado kolerabico. Ta je sicer malce bolj zapletena za pripravo, saj jo je težje izdolbsti, prav tako to velja za čebulo, pri kateri moramo paziti, da nam v rokah ne razpade. Zelo slastni so šampinjoni, zlasti v kombinaciji z gorgonzolo. Ker so hitro pečeni, jih lahko pripravimo kar na žaru.Nekatere od omenjenih plodov, to velja zlasti za paradižnik in papriko, lahko uživamo kar surove. V tem primeru nadev seveda pripravimo iz svežih, presnih sestavin. Nekatere je treba obvezno skuhati ali kako drugače toplotno obdelati, to velja predvsem za meso. Kadar pripravljamo polnjene bučke ali jajčevce, v nadev zamešamo tudi meso, ki smo ga iz plodu izdolbli, dodamo pa še poljubne sestavine. Pri nadevih ne skoparimo z zelišči, po možnosti svežimi, ter začimbami, ki lahko pričarajo okuse najrazličnejših kuhinj sveta.