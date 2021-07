Priročnika o barmanstvu in postrežbi vina

...

Njun namen je dvig strokovnega znanja o alkoholnih pijačah in postrežbi na vseh ravneh od študenta do gostinca.

, mag. turizma, ki je delovne izkušnje vrsto let pridobival v gostinstvu, hotelirstvu in menedžmentu, zdaj pa že sedmo leto znanje predaja študentom BIC Ljubljana, je nedavno izdal dva strokovna priročnika. Prvega o barmanstvu sam, drugega o postrežbi vina pa skupaj z diplomantom te šole. Čeprav sta priročnika namenjena predvsem študentom Višje strokovne šole BIC Ljubljana, zaposlenim v gostinstvu in turizmu ter vsem, ki jih zanima svet mešanih pijač, vina in kulinarike, je poznavanje vsebine obeh lahko dobrodošla pomoč vsakomur, ki želi svoje goste razvajati, presenečati in vedno znova navduševati.Glavni namen je dvigniti strokovno znanje o alkoholnih pijačah na visoko raven med tistimi, ki se izobražujejo ali so že zaposleni v gostinstvu in turizmu, obenem pa dvigniti raven kulture pitja alkoholnih pijač, približati svet pijač čim širši javnosti in spodbujati odgovorno uživanje alkohola. Izdana sta v elektronski obliki in vsakomur dostopna v Narodni in univerzitetni knjižnici; v tiskani izdaji so jih nekaj deset natisnili le za šolske potrebe. Priročnik Barmanstvo ima 174 strani, priročnik Postrežba vina pa 94 (priložen je tudi video). Vsak si ju lahko natisne, oba pa so vezali tudi na nacionalni projekt Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, katerega partner je BIC Ljubljana, in mednarodni projekt Uživam tradicijo (Interreg V-A Slo-HR), ki ga vodi BIC Ljubljana.Za pripravo mešanih pijač je poznavanje in delitev pijač osnova, zato je priročnik Barmanstvo namenjen tudi tej vsebini. V nadaljevanju so predstavljene mešane pijače, in sicer od barmanskega inventarja, kozarcev, tehnik mešanja koktajlov in sodobnih smernic pri pripravi mešanih pijač. Opisane so skupine slednjih, skupaj z recepturami, katerih vsebina izhaja iz realnega delovnega okolja bara in nagrajene lastne recepture študentov BIC Ljubljana. Z njim rešiš tudi dilemo, kako izbrati steklenico konjaka, ruma, viskija …Priročnik Postrežba vina pa je abeceda poznavanja žlahtne kapljice. Na zanimiv in poučen način so predstavljeni postopki od pridelave v vinogradu do vrhunske postrežbe v restavraciji. S pomočjo slikovnega in videogradiva bralec bolje spozna pravila postrežbe mirnih in penečih se vin (kako jih predstavimo, strokovno odpremo, kateri kozarec uporabimo glede na sorto, kako ravnamo s steklenico in nalivamo vino), vse o temperaturah serviranja vina, vplivu letnega časa in zunanje temperature, pa o različnih kozarcih.