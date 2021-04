Pripravite si odličen skutni namaz

Za 4 osebe:

500 g nepasirane skute

1 lonček kisle smetane

1 šopek redkvic

2 šalotki

1 šopek drobnjaka

sol, poper

Zelenjavo očistimo in narežemo, šalotko in drobnjak sesekljamo, pet redkvic narežemo na tanke lističe, preostale na drobne koščke. V skledo stresemo skuto, dodamo kislo smetano in solimo ter popramo. Dobro premešamo ter potresemo s sesekljanimi redkvicami, šalotko in drobnjakom. Še enkrat temeljito premešamo in razdelimo v skodelice. Okrasimo z lističi redkvice in za pol ure postavimo v hladilnik. Postrežemo s kruhom, najbolje črnim, na tanko narezanim.

Najboljše so sveže, pravkar izpuljene na vrtu. Mlade rdeče redkvice operemo pod tekočo vodo, jim odstranimo listje in jih kar cele pohrustamo, kot majhna jabolka. So nekoliko ostrega okusa, če se nam zdi preoster, jih kombiniramo z drugo zelenjavo ali jih narežemo v različne namaze. Dodajamo jih sendvičem in solatam, z njimi okrasimo narezke in tudi kuhane jedi, na primer pečeno meso.Zelo dobro dopolnijo okus sveže skute ali jogurta. Poznamo še črno redkev, ki je prav tako ostrega okusa, prav tako je najboljša presna. Običajno jo naribamo in zmešamo s fižolom v zrnju in pripravimo kot solato, s kisom in oljem.