Pripravite si enolončnico

Enolončnice bodo v marsikaterem gospodinjstvu čez zimo na jedilniku vsaj nekajkrat na teden. Da ne bodo vselej enakega okusa, jim enkrat dodamo kis, najbolje jabolčni ali domači zeliščni, drugič kakovostno domače olje, na primer oljčno, laneno, konopljino ali kar sončnično, tudi vse vrste mesa pa seveda vse vrste klobas.

Za 4 osebe:

250 g kuhane govedine

1 čebula

3 stroki česna

3 krompirji

3 korenčki

1 paradižnik

1 pest stročjega fižola

1 skodelica graha

1 skodelica koruze

olje, kis, sol, poper, rožmarin, timijan

Zelenjavo očistimo in olupimo, čebulo in česen nasekljamo, preostalo narežemo na kocke. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo kocke paradižnika in dušimo, da se nekoliko zmehča. Potem dodamo krompir, korenje in stročji fižol ter zalijemo z vodo, toliko, da je zelenjava pokrita. Solimo in popramo, dodamo začimbe in zavremo. Dodamo še grah in koruzo in dolijemo še malo vode. Zavremo in kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča. Potem nekaj krompirja zmečkamo z vilicami, da se jed zgosti, in dodamo na kocke narezano meso. Premešamo, zavremo, dodamo žlico ali dve kisa in postrežemo.