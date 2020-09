Primerne za sladke in slane jedi

Med najbolj okusnimi je maslenka, imenitna je nadevana in pečena v pečici. FOTO: Arina7/Getty Images

Buče so ena najstarejših zelenjadnic, kar jih goji človek, prihajajo pa iz Amerike, kjer so jih gojili že Indijanci, v Evropo pa so jih prinesli španski pomorščaki. Uporabljajo se za prehrano ljudi in živali ter za predelavo, iz bučnic pridobivajo odlično in cenjeno olje. V naših krajih so jih gojili zlasti za živino, kuhali so jih predvsem svinjam, ter za pridelavo semen. V zadnjih letih doživljajo pravi razcvet tudi v prehrani ljudi, uživamo lahko tudi tako imenovane svinjske, ki jih je bilo nekoč polno po njivah. Buče gojimo tudi na vrtovih, primerne pa so tako za sprotno rabo kot za skladišče. Nekatere sorte bodo v ustreznih razmerah ohranile svežino vse do pomladi.Gojimo jih tudi v okrasne namene, vseh sort pa je okoli 160. Za prehrano so najprimernejše muškatne buče, med katerimi poznamo več sort. Prva in najboljša je maslenka, ki je primerna za juhe in omake, zelo dobra pa je tudi pečena. Je hruškaste oblike, in ker ima semena le v trebušastem delu, ima zelo veliko mesa. Primerna je tudi za nadevanje, pri čemer izdolbemo manjši del s semeni, ga napolnimo z mesnim, gobovim ali zelenjavnim nadevom in spečemo v pečici. Nadev bo lepo dopolnil okus pečene buče. Maslenka ima trdo lupino, zato je primerna za dolgo skladiščenje.Priljubljene so tudi buče hokaido, ki imajo meso intenzivno oranže barve, primerne so predvsem za kremne juhe in omake, odlikuje pa jih izvrsten okus, ki nekoliko spominja na kostanj. Pred uporabo jih ni treba lupiti, čeprav je lupina precej trda in jo je težko razrezati, a se med kuhanjem dovolj zmehča, da jo lahko zaužijemo. Spadajo tudi med sorte, ki jih lahko najdlje skladiščimo, saj bodo zdržale tudi več kot pol leta.Pri skladiščenju buč je zelo pomembno, da spravimo le zdrave in nepoškodovane plodove, kljub temu pa jih redno pregledujemo.V primerjavi z bučkami, ki jih uživamo poleti, imajo buče precej bolj izrazit in prepoznaven okus. Primerne so za kuhanje, dušenje in pečenje, tako v pečici kot na žaru, obogatimo pa jih z izbranimi začimbami. Okusne so tako v slanih kot sladkih jedeh.