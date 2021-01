Priljubljene oreške zmeljemo v namaz

Bolje jih je kupiti v kožici in olupiti doma. FOTO: Spline_x/Getty Images

Mandljevo maslo namažemo na kruh in mu dodamo marmelado.

Mandlje štejemo med bolj priljubljene oreške, ki se znajdejo v številnih mešanicah zdravih prigrizkov, tako imenovane študentske hrane, ali pa kupimo same. Mandelj je seme mandljevca, ki spada v rod sliv. Do deset metrov visoko drevo izvira iz Sredozemlja, še danes uspeva v Iranu, Turčiji, Savdski Arabiji, Libanonu, Izraelu, Siriji, vendar so primat največje svetovne proizvajalke prevzele ZDA oziroma Kalifornija.Mandljevec rodi koščičaste, okoli pet centimetrov velike plodove, ki skrivajo užitno seme v trdi lupini. Nekoč so jih gojili tudi pri nas, na Primorskem je še pred drugo svetovno vojno na vsaki kmetiji raslo nekaj dreves, pozneje so polagoma izginila. Se pa posamezni kmetje spet odločajo za gojenje, poraba mandljev pa v svetu zadnjih nekaj deset let strmo narašča. Kako ne bi, saj gre za izjemno okusno in zdravo živilo, ki je, predelano na različne načine, vsestransko uporabno. Semena so priljubljen prigrizek, za potešitev nenadne lakote. Če jih zelo počasi zmeljemo med zobmi, nam dajo občutek sitosti. Običajno jih kupimo z lupino, užijemo jih lahko kar tako, lahko pa jih olupimo. To bo najlažje, če jih prej namočimo v vodi ali celo blanširamo.Mandlje dodajamo sladkim in slanim jedem, bodisi cele, ki jih lahko popražimo na ponvi brez olja, bodisi grobo narezane ali mlete. Prijetno popestrijo okus mesa, tako perutnine kot svinjine, tudi rib, sesekljane potresemo po solati, dobro se ujamejo tudi z zelenjavo. Na lističe narezane uporabljamo pri različnih jedeh, z njimi krasimo torte in druge sladice.V zadnjih letih so priljubljeni izdelki iz mandljev, predvsem napitek, moka in maslo. To lahko uživamo podobno kot mlečno maslo, namažemo ga na kruh, izvrstno je v kombinaciji z marmelado ali medom.Moko uporabljamo za pripravo različnih vrst peciva, ker ne vsebuje glutena, je dobra izbira za ljudi z intoleranco na gluten. Napitek je priljubljen pri veganih, uživajo pa ga lahko tudi ljudje, ki so občutljivi za laktozo. Odlikuje ga prijeten, rahlo sladkast okus, čeprav je pripravljen brez dodanega sladkorja. To preverimo na deklaraciji, saj so nekateri napitki sladkani.Sicer lahko tako napitek kot maslo naredimo sami doma. Omenimo še mandljevo olje, ki je prijetnega okusa in vsebuje maščobne kisline omega-3 in omega-6. Uporabljamo ga v solatah in drugih jedeh, ni pa primerno za kuhanje.