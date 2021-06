Priljubljena hrustljavo zapečena poletna jed

Oliver in Ottolenghi

Mlai krompir, zraven pa še en znanilec poletja, grah FOTO: Špela Ankele

Dve preprosti pripravi

FOTO: Špela Ankele

S smetanovo omako Za 4 osebe:

dober kilogram mladega krompirja

žlica prečiščenega masla (ghee)

malo grobe soli

Smetanova omaka:

2 dl smetane

3 kisle kumarice

sol, beli poper

Krompir dobro očistimo – pri tem lahko uporabimo novo, tisto bolj grobo gobico za pomivanje posode. Večje gomolje razrežemo na četrtinke ali šestinke, manjše razpolovimo.

Postavimo jih v večji pekač, povrhu enakomerno razporedimo 5 ali 6 kupčkov prečiščenega masla in za dobre pol ure zapremo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija.

Medtem pripravimo smetanovo omako: kumarice na grobo narežemo in zmešamo s preostalimi sestavinami.

Ko je mladi krompir pečen, ga solimo z grobo soljo in še toplega postrežemo s hladno omako.

S sezonsko zelenjavo Za 4 osebe:

dober kilogram mladega krompirja

malo oljčnega olja

ščepec grobe soli

Sezonska zelenjava:

2 manjši čebuli

2 bučki (cukini)

2 rumena korenčka

2 rdeča (oranžna) korenčka

1 strok česna

začimbna mešanica za kari

mleti ingver

žlica kisle smetane

malo oljčnega olja

sol, beli poper

Krompir dobro očistimo, večje gomolje razrežemo na četrtinke ali šestinke, manjše razpolovimo.

Postavimo jih v večji pekač, pokapamo z oljčnim oljem in za dobre pol ure zapremo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija.

Medtem pripravimo sezonsko zelenjavo: čebulo nasekljamo na tanke lističe, korenje in bučki narežemo na čim tanjše kolutke, česen nasekljamo na tanko.

Ponev segrejemo, nato dodamo oljčno olje in na njem prepražimo čebulo. Dodamo še česen – bodimo hitri, saj zadiši že po nekaj sekundah.

Takoj zatem gre v ponev preostala zelenjava, med mešanjem jo malo popražimo. Solimo. Dodamo začimbno mešanico za kari, mleti ingver, beli poper in kislo smetano. Pomešamo, in če želimo, dodamo še malo vode, da dobimo več omake. Pazimo, da zelenjava ostane čvrsta.

Ko je mladi krompir pečen, ga solimo z grobo soljo. Še toplega postrežemo s popečeno in začinjeno sezonsko zelenjavo.

Ko na tržnico pride mladi krompir (nekako sočasno tudi jagode, briške češnje, mlad grah in še kaj), se začenja poletje. V dneh, ko ga kupimo pri lokalnih kmetovalcih, lahko to gomoljnico z nekaj dodatki – in veliko skledo sezonske solate – spremenimo v hitro kosilo.Mladi krompir najdemo tudi v dveh kuharskih knjigah znanih avtorjev, ki sta nedavno izšli v slovenščini. Za obe je značilno, da ju na platnicah spremlja močna rumena barva, predvsem pa jima je skupno to, da se vrtita okoli zelenjave.Eden najbolj znanih kuharjev sveta, 46-letni, v zadnji knjigi, ki v slovenščini nosi naslov Vegi, mladi krompir speče v pečici, postreže pa ga s kumarično solato. Pri tem predlaga, da gomolje narežemo na harmoniko, da postane jed še bolj hrustljava.Drugi iz hrama slavnih kuharjev, britanski chef izraelskih korenin, ima v knjigi Simple, ki je te dni kot prva njegova kuharica izšla v slovenščini, z mladim krompirjem drugačne načrte: dopolni ga s koriandrom in grahom, še enim znanilcem poletja na naših tržnicah.Namesto da bi ga spekel, Ottolenghi uporabi drugačno tehniko: skuha ga v soljenem kropu, nato odcedi in na grobo zmečka, zatem pa doda pasto iz blanširanega graha, domišljeno dopolnjeno z začimbami in drugimi dodatki, limonov sok in koriandrove lističe. »Nežno zmešamo in postrežemo toplo,« sklene recept.Nam so recepti zašli kar h klasiki, saj mladi krompir pri nas največkrat pripravimo tako, da ga spečemo v pečici. Prvič smo mu v pečici dodali malo prečiščenega masla (imenovanega tudi ghee), drugič smo ga dopolnili z oljčnim oljem. Obakrat je bil odličen, kar topil se je v ustih, in obakrat je bilo to super sezonsko kosilo, ki ga je na mizo pospremila velika skleda solate.