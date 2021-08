Pri kuhanju paradižnika ne pozabimo na baziliko

Omako spravimo v manjše kozarce. FOTO: Imagospot/Getty Images

Paradižnik je v polni rodnosti, čas je za kuhanje ozimnice.

Paradižnikova omaka oziroma mezga je v marsikateri kuhinji nepogrešljiv temelj za mnoge jedi. Dodajamo jo juham, omakam, v rižote ali pa pripravimo kot samostojno jed. Ko je treba na hitro skuhati kosilo, bo še kako prišel prav velik kozarec omake, ki jo z le nekaj dodatki v desetih minutah pretvorimo v okusno paradižnikovo juho ali omako za testenine.Da bo v dolgi zimi dovolj zalog, se na vrhuncu sezone lotimo kuhanja oziroma predelave paradižnika. Receptov za mezgo ali omako je nič koliko, vsem pa je skupnih nekaj osnov. Začne se pri surovini, to je paradižniku, ki naj bo mesnate sorte, saj se ta dobro razkuha v kašo. Pogosto uporabimo pelate, še posebno okusna pa je omaka iz sorte volovsko srce, ki jo pri nas tudi pogosto gojimo na vrtovih. Plodovi morajo biti povsem zreli in kajpak zdravi.Natančno jih preglejmo in morebitne poškodovane ali nagnite dele odrežemo. Ker običajno pripravljamo večje količine omake, je paradižnik najbolje zmleti, rezanje bi bilo zamudno. Na koncu ga tako in tako pasiramo. Pred mletjem se odločimo, ali ga bomo olupili ali kuhali kar z lupino. Lupljenje je precej zamudno, a kogar motijo ostanki lupine, ki se kljub pasiranju še pojavijo v omaki, nima izbire.Plodove lažje olupimo, če jih pred tem na hitro potopimo v vrelo vodo, lahko pa jih čez noč damo v zamrzovalnik, nekoliko odtalimo in potem olupimo. Zmlet ali narezan paradižnik stresemo v lonec in kuhamo krajši ali daljši čas, odvisno, kako gosto omako želimo. Za osnovno bo dovolj že pol ure, če želimo gosti kečap, pa jo kuhamo od dve ali tri ure. Nato jo do konca zmeljemo oziroma spasiramo. Lahko jo solimo ali ji že med kuhanjem dodamo začimbe, k paradižniku se sijajno podata bazilika in česen, mezgo praviloma tudi malce sladkamo.Kuhanje paradižnika vzame precej časa, a zaloga domače omake nam vso zimo ponuja možnost priprave raznovrstnih jedi. Spravimo jo v različno velike kozarce, večje bomo uporabili za juho ali omako za testenine, manjše pa za jedi, kamor dodamo le nekaj žlic omake.