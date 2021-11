Pri izbiri mleka in mlečnih izdelkov poiščite znak v obliki »smeška«

Da so izdelki izdelani po visokih standardih kakovosti, ki veljajo za nacionalno shemo kakovosti živil »izbrana kakovost«, skrbijo certifikacijski organi. Stanislav Bradeško, vodilni presojevalec iz mednarodne družbe Bureau Veritas, poudarja: »Ob pojavu velikega števila raznolikih oznak postaja trg z živili precej kaotičen, saj pri oznakah, kot so domače, lokalno in podobno, ni pravega nadzora. Izdelkom z oznako 'izbrana kakovost – Slovenija' lahko potrošniki zaupamo, saj označuje živila preverjene kakovosti in slovenskega porekla.«

Izdelkom z oznako »izbrana kakovost – Slovenija« lahko potrošniki zaupamo.

V shemi »izbrana kakovost« tudi mleko in mlečni izdelki

Na policah trgovin lahko potrošniki z oznako »izbrana kakovost – Slovenija« najdemo mleko in mlečne izdelke, perutninsko, prašičje in goveje meso, mesne izdelke ter tudi sadje in predelane izdelke iz sadja. Za uporabo znaka pa morajo izpolnjevati določene kriterije, ki so navedeni v posebnih specifikacijah. Skladno s specifikacijo za mleko in mlečne izdelke lahko pridelovalci in predelovalci mleka uporabijo znak na kravjem, ovčjem ali kozjem mleku in iz njega proizvedenih mlečnih izdelkih.

Stanislav Bradeško: »Prednosti živil v shemi 'izbrana kakovost' občutijo vsi členi v verigi vrednosti, od kmeta do končnega potrošnika.«

Vsi izdelki na trgovskih policah morajo biti za potrošnika varni in preverjeni, poudarja sogovornik. On tem pojasnjuje razliko med mlekom in mlečnimi izdelki, ki imajo oznako »izbrana kakovost – Slovenija«, in tistimi brez nje: »Poleg osnovnih zakonskih kriterijev morajo pridelovalci mleka pri izdelkih 'izbrana kakovost' izpolnjevati dodatni kriterij, to je boljša mikrobiološka kakovost. Ta je znak dobre proizvodne prakse pri pridelavi mleka in se odraža z visoko stopnjo higiene pri molži, skladiščenju in transportu mleka ter z tudi učinkovitostjo njegovega hlajenja. Posledično takšna mikrobiološka kakovost mleka zagotavlja tudi večjo varnost, daljši rok trajanja ter sploh boljšo kakovost mlečnih izdelkov.«

Poleg znaka »izbrana kakovost – Slovenija« v obliki smeška lahko potrošniki na embalaži mleka in mlečnih izdelkov zasledimo tudi pripis »kmečki«. »Pravico do uporabe naziva 'kmečki' imajo vsi mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji. V tem primeru mora mleko prihajati z lastne kmetije ali je dokupljeno od največ 15 kmetij z območja v razdalji 25 km. Sir mora biti proizveden iz surovega mleka, fermentirani izdelki pa iz nehomogeniziranega mleka,« razlaga Stanislav Bradeško.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje izdelke višje kakovosti.

Le iz kakovostnega mleka lahko nastane kakovosten mlečni izdelek.

Zagotovljena sledljivost in višja kakovost

Poleg kmetov imajo pomembno vlogo v mlečni verigi tudi mlekarne. Mleko, ki ga pridelajo certificirani kmetje v shemi »izbrana kakovost«, predelovalni obrati predelajo v mlečne izdelke. Le iz kakovostnega mleka lahko nastane kakovosten mlečni izdelek, poudarja sogovornik: »Ključna prednost mleka in mlečnih izdelkov z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' je v tem, da imamo potrošniki pri nakupu zagotovljeno kakovost in poreklo. Izdelki so namreč v celoti pridelani in predelani na območju Slovenije, njihova proizvodnja poteka pod nadzorom certifikacijskih organov.«

Z nakupom slovenskega mleka in mlečnih izdelkov podpiramo slovenske pridelovalce in predelovalce.

In kakšna prihodnost živil se nam obeta? Po besedah sogovornika imamo v Sloveniji dobro osnovo, to je tradicija pridelave in predelave hrane, vključno z bogato ponudbo mleka in mlečnih izdelkov. Kako in kam naprej, pa je tudi odgovornost vsakega posameznika. Stanislav Bradeško zato poziva, da se kot potrošniki zavemo kakovosti lokalne ponudbe in z nakupom slovenskega mleka in mlečnih izdelkov podpremo slovenske pridelovalce in predelovalce.

Za spodbujanje uživanja lokalnega mleka in mlečnih izdelkov slovenski pridelovalci in predelovalci mleka v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo promocijsko kampanjo s sloganom »Najboljše imamo doma«. Kampanja pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« je namenjena ozaveščanju, da imamo v Sloveniji kakovostno ponudbo mleka in mlečnih izdelkov. Potrošniki na trgovskih policah najdejo izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, ki je jamstvo za preverjeno kakovost, slovensko pridelavo in predelavo ter dodatno neodvisno kontrolo. Izbira izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambni industriji. Naj bo torej slogan kampanje »Najboljše imamo doma« vodilo pri naših nakupih.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano