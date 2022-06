Previdno s svežimi morskimi sadeži: pokvarljivo živilo, s katerim se lahko zastrupimo

Čeprav je po tradiciji in nepisanih pravilih čas za uživanje školjk v mesecih, ki imajo v imenu črko r, jih pogosto uživamo tudi poleti. Ali prav takrat, saj nam v času počitnic, ko vse diši po morju, te dobrote še posebno teknejo.

Ostrige uživamo surove, pokapane z limonovim sokom. FOTO: Vovashevchuk/Getty Images

Morda se zdi priprava zapletena, a je prav nasprotno, edino pravilo, ki se ga je treba držati, je, da uporabimo res sveže školjke. Pokvarjene so namreč zelo nevarne, saj se z njimi lahko zastrupimo in končamo v bolnišnici.

Ker se na vročini hitreje pokvarijo, je poleti potrebna še toliko večja previdnost. Sicer so hranljivo živilo in dragocen vir nenasičenih maščobnih kislin omega-3, bogate so tudi z vitaminom B1, beljakovinami in minerali.

Med najbolj priljubljenimi, ki jih lahko pri nas kupimo in jih tudi v restavracijah največ ponujajo, so klapavice oziroma dagnje, ponekod jih imenujejo pedoči. Sveže kupimo v ribarnici, če letujemo kje na obali, pa imamo morda srečo in jih dobimo celo od ribičev. Sveže školjke morajo biti žive, kar vidimo po tem, da so zaprte, če pa so odprte, se ob dotiku nemudoma zaprejo.

Če ne reagirajo, pomeni, da so mrtve in zato neužitne. Ko jih prinesemo domov, še enkrat preverimo njihovo svežino tako, da jih potopimo v hladno vodo. Neužitne bodo splavale na površje in te nemudoma zavržemo. Sveže užitne školjke se odprejo med kuhanjem oziroma med toplotno obdelavo. Če katera ostane zaprta, jo zavržemo. Za kuhanje lahko uporabimo tudi samo meso školjk, brez lupine, take kupimo ali jih očistimo sami. Če nimamo možnosti nakupa svežih, kupimo globoko zamrznjene, običajno so očiščene, brez lupine.

Lotimo se jih kar z rokami, tako da pri jedi pozabimo na pravila omikanega vedenja.

Očiščene školjke najpogosteje uporabimo za pripravo rižote ali omake za testenine, medtem ko tiste v lupinah najbolj teknejo v preprosti omaki, ki jo povsod povzemajo od Dalmatincev. Slovita buzara je lahko bela ali rdeča, prav vsaka pa med pripravo popije deci ali dva vina. Školjke najdemo tudi na morskih picah, v ribjih juhah in brodetih, pa seveda v rižotah, najbolj imenitna morska je črna, ki ji barvo daje sipino črnilo.

Ne glede na jed školjke oplemenitimo z velikimi količinami česna in svežega peteršilja, pogosto pa morskim jedem dodajamo tudi že omenjeno suho vino, najbolje pridelano nekje ob morju.

Poškodovane in odprte školjke, ki se ob dotiku ne zaprejo, takoj zavržemo.

Pri školjkah ne moremo mimo ostrig, ki so prava specialiteta, v kateri bodo uživali poznavalci. Zaužijemo jih surove, kar marsikoga odvrne. Že v času starih Grkov in Rimljanov so veljale za afrodiziak, pripravimo pa jih tako, da jih zgolj pokapljamo z limonovim sokom in pogoltnemo.