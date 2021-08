Prestižni nagradi za bučno in oljčno olje

Kako uglasbiti oljčno olje?

Luksuzna steklenička je v teh dneh prejela kar dve nagradi.

Kulinarični spominki iz Maribora

Oblikovalskega oskarja so na Agri podelili črni steklenički iz Oljarne Kocbek.

Te dni so objavili imena prejemnikov mednarodne oblikovalske nagrade red dot, ki sta jo tokrat dobili kar dve olji. Prestižno nagrado je tako prejel oblikovaleciz oglaševalske agencije Futura za oblikovanje embalaže oljčnega olja, pod katero sta podpisana chef(Gostilna pri Lojzetu, ena Michelinova zvezdica) in hrvaški pevec. Z nagrado se je okitila tudi črna steklenička bučnega olja Kocbek, ki je delo oblikovalcaiz Studia VBG (Visual Brain Gravity).Spotoma: dvojec Kerin-Kavčič je nagrado prejel že predlani, in sicer za steklenico in okroglo embalažo džina Monologue. Ta je eden od prvih izdelkov v nizu tistih, pod katere je podpisan chef Tomaž Kavčič, ki je doslej v sodelovanju s Fructalom predstavil tudi tonik Dialogue (v dveh odtenkih: dry bitter in mediteranski).Ob zadnjih božično-novoletnih praznikih je Kavčič predstavil še panetone z brinjem in olivami ter blagovno znamko Zemono+, ob čemer je napovedal niz novih izdelkov. Tokratna nagrada je že enajsti red dot, ki so ga podelili Futuri in njenemu kreativnemu direktorju Žaretu Kerinu, ki je pojasnil:»Naša naloga je bila uglasbiti oljčno olje, zato je na preprosti steklenički v ospredju grafični element olive v obliki note. Ta pa ni samo glasbeni simbol, saj velikokrat rečemo, on je prva violina, čeprav naziv nima povezave z glasbo. Človeka postaviš na visoko raven, in to sem želel pri tem projektu izpostaviti, saj sta nosilca dva virtuoza, kuharski in glasbeni.«Medtem ko je oljčno olje prejelo nagrado v kategoriji blagovnih znamk in komunikacijskega oblikovanja (Brands & Communication Design), pa so red dot za oblikovanje embalaže (Packing Design) pripeli luksuzni črni steklenički s pipeto, ki si jo je za bučno olje iz Oljarne Kocbek zamislil Gregor Žakelj iz Studia VBG (Visual Brain Gravity).Tej steklenički, ki jo uporabljajo tudi znani slovenski chefi, so na Agri podelili tudi slovenskega oblikovalskega oskarja za embalažo 2020.Ko že omenjamo bučno olje iz oljarne, ki jo na Stari Gori v občini Sveti Jurij ob Ščavnici vodi, lahko omenimo še eno zanimivost: nedavno se je National Geographic podal na raziskovanje Maribora. Omenili so tri kulinarične spominke: med Čebelarstva Vogrinčič, borovničevec Zadruge Dobrina in bučno olje z napisom Kocbek.