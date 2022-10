Presnitz, tradicionalna italijanska sladica princese Sissi

Presnitz je slastna italijanska sladica tržaške tradicije, katere začetki segajo v začetek 19. stoletja. Ko sta cesar Franc Jožef in njegova žena Elisabette d'Asburgo (Sissi) obiskala Trst in grad Miramare, so razpisali natečaj za sladico, kot simbol, vreden dobrodošlice. Sladica je prejela naziv Preis Prinzessen (princesina nagrada), ki so ga nato Tržačani sčasoma spremenili v presnitz.

Sestavine za testo: 250 g masla, 250 g moke, 4 žlice mleka, 1 jajce, sok ene limone, sol Za nadev: 100 g pinjol, 100 g rozin, 50 g sesekljanih pistacij, 30 g temne čokolade, 2 žlici ruma, 1 žlica medu, 1 suha figa, 1 žlica sladkorja, 1 čajna žlička cimeta, 1 rumenjak za premaz Priprava: Za pripravo peciva zmešamo 250 g masla in 125 g moke ter pustimo stati čez noč. Preostalih 125 g moke zmešamo s 4 žlicami mleka, limoninim sokom, jajcem, ščepcem soli in pustimo počivati ​​še kakšno uro. Nato združimo oba pripravka, in ko sta dobro premešana, nadaljujemo z vlečenjem testa na pomokanem prtu z valjarjem. Testo valjamo, dokler ni zelo tanko. V skledi zmešamo sestavine za nadev in namažemo na razvaljano testo. Vse skupaj zvijemo kot zavitek in z zunanje strani premažemo s stepenim rumenjakom. Pripravljen presnitz položimo na pekač v poljubno obliko in ga pečemo približno eno uro pri 150 stopinjah. Buon appetito! (Dober tek)

Starodavni recept, ki se je prenašal iz roda v rod, je skozi čas doživel nekaj sprememb, vendar pa so razlike v okusu minimalne, saj te nekoliko zaznamujejo le debelino zunanjega testa in homogenost notranjosti. Ta, med Tržačani zelo priljubljena sladica med prazniki, tudi velikonočnimi, nikoli ne manjka na mizi. Zelo je podobna našemu zavitku, ni pa ga enako enostavno pripraviti. Natančno sledite receptu in princesina sladica bo pripravljena.