Presenečeni boste: kaj pomeni bela plast oziroma pena na površini medu?

Začnimo z razbijanjem nekaterih mitov. Bela obloga na medu ni znak njegove slabe kakovosti, niti ni znak, da se izdelek kvari. Prav tako ne drži, da je posledica dodajanja škroba, sladkorja ali drugih dodatkov.

Takšen videz medu je povsem naraven proces, bela plast na površini medu pa je običajno glukoza, ki je naravno prisotna v njem in ki sčasoma kristalizira. Bela »pena« lahko nastane tudi zaradi sproščanja zračnih mehurčkov, ki se v procesu proizvodnje zaprejo v medu, prav tako pa je lahko pokazatelj prisotnosti kvasovk. Vendar tudi to ni razlog za skrb. Nasprotno. To je dokaz, da med ni bil podvržen nepotrebni toplotni obdelavi in ​​da je še vedno biološko aktiven. Če je izdelek dlje časa tekoč, potem je to lahko znak, da so dodane nekatere snovi ali pa da se je med obdelavo med pregrel.

Pravzaprav se pri izbiri medu ne smemo pustiti zapeljati popolnemu videzu. Med bi moral biti nepravilne strukture, z oblogo ali peno na površini, popolnoma naraven izdelek visoke kakovosti in dragocenih lastnosti. Ko naslednjič kupujete med, previdno preberite etikete. Kakovosten izdelek ne sme vsebovati dodatnih sestavin, kot sta glukoza ali koruzni sirup.

Strokovnjaki tudi priporočajo, da opravite preprost test, s katerim lahko ugotovite, ali imate opravka s pravim medom, ali ne. Po zaužitju pravega medu naj bi namreč v grlu občutili rahlo praskanje.