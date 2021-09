Preproste francoske pite rustikalnega videza

Izjemno okusne so z jagodičjem. FOTO: Tshum/Getty Images

Za galete s sadjem nekoliko bolj sladkamo tudi testo.

Pite vseh vrst so priljubljena sladka ali slana jed, skupno jim je krhko testo in bolj ali manj sočen nadev. Razlikujejo se po debelini testa in videzu, nekatere so v obliki torte, druge spečemo v pravokotnem pekaču in narežemo na kvadratke. Nekoliko posebne so galete, za katere testo razvaljamo precej na tanko, pa tudi nadev naložimo v tanjši plasti, tako da je pita hitro pečena. Oblikujemo jo v nepravilno obliko in robove zapognemo proti sredini.Testo za galeto pripravimo iz bele moke, ki pa jo v sodobni kuhinji pogosto zamenja polnozrnata, obe lahko mešamo ali uporabimo samo eno. Moki, ki jo pred mesenjem presejemo, dodamo sol in malo sladkorja, še zlasti če pripravljamo sladko galeto. Osnovna sestavina krhkega testa je tudi maslo, ki ga še hladnega narežemo na moko in zamesimo z rokami. Lahko dodamo tudi jajce, ne bo pa šlo seveda brez vode. Nadev pripravimo iz sveže sezonske zelenjave ali sadja, kar nam pač pride pod roke. Med sadjem se zelo dobro obnese jagodičje, pa marelice ali breskve, slive, kakiji, tudi jabolka.Jagodičje po testu potresemo celo, večje sadeže narežemo na koščke ali še bolje na tanke krhlje. Če je zelo sočno, pazimo, da ne bo preveč razmočilo testa. Da se to ne bi zgodilo, ga potresemo s krušnimi drobtinami ali grobo mletimi oreški in premešamo, dodatek bo popil odvečno tekočino iz sadja. V ta namen uporabimo koruzni škrob. Drobtine ali oreške potresemo tudi po razvaljanem testu. Za nadev lahko pripravimo zelenjavo, primerne so denimo bučke, jajčevci, paradižnik, paprika, ki jih začinimo s svežimi zelišči, česnom, čilijem ... Za podlago testo obložimo z na tanko narezano čebulo, surovo ali na hitro popečeno.Dodamo lahko na tanko narezano slanino ali pršut in sir, na primer mocarelo ali feto. Tudi pri zelenjavni galeti velja, da jo potresemo z drobtinami, če je nadev sočen. Galeto lahko pečemo v navadnem pekaču. Testo na tanko razvaljamo v bolj ali manj pravilen krog in položimo na pomaščen pekač. Obložimo ga z nadevom, ki naj bo v tanki plasti, ob robovih pa pustimo dovolj prostora, da ga lahko zapognemo navznoter. Po vrhu položimo nekaj rezin masla, tako se bo testo lepše zapeklo, nadev pa se ne bo izsušil. Pečemo na 200 stopinj približno 45 minut, odvisno od debeline testa in sočnosti nadeva. Galeta je nared, ko je ob robu zlato zapečena.