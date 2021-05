Preprosta jed s šik imenom

Pripravimo ga lahko iz skute. FOTO: Badmanproduction/Getty Images

Imenitne so tudi slane različice.

Sufle se ponaša z imenitnim francoskim imenom, po naše pa pomeni preprosto – narastek. Dober sufle je rahel in hkrati sočen in mnogi, ki se ga lotevajo prvič, so razočarani, ker rezultat ni takšen kot na slikah receptov. Da bi se temu izognili, sledimo osnovnim pravilom, ki zagotavljajo uspeh.Čeprav ob omembi sufleja najprej pomislimo na čokoladne sladice z rahlim ovojem in sočno, mehko sredico, se nam ni treba omejevati. Pripravimo lahko brezštevilne različice, sladke in slane, tako da v osnovo iz penasto umešanega rumenjaka vmešamo različne sestavine. Res je, da je najbolj priljubljen čokoladni sufle, a je prav tako imeniten sadni, v katerega vmešamo različno sadje. Zelo dobro se obnese jagodičje, ki ga pretlačimo z vilicami. Okusen je s skuto, ki ga lahko pripravimo sladkega ali slanega, in že smo pri drugi skupini, v kateri kraljuje naribana zelenjava, na primer korenje, bučke, špinača.Za dober sufle sta ključna priprava rumenjakov in še bolj beljakov ter način, kako vse skupaj zmešamo v celoto. Rumenjake zmešamo z dodatki, nekateri recepti vsebujejo poleg sadja, čokolade, skute ali zelenjave tudi moko, drugi ne. Iz beljakov stepemo zelo čvrst sneg, tak, ki ne pade iz sklede, ki jo obrnemo navzdol, postopoma ga dodajamo jajčni osnovi in ga s kuhalnico, najbolje tisto, ki ima v sredini luknjo, počasi in nežno vmešamo, da dobimo enotno zmes. Potem maso nadevamo v modelčke, ki smo jih namazali z zmehčanim maslom. Napolnimo jih le do dveh tretjin, saj bo jed med pečenjem narasla.Pečemo od deset do trideset minut, odvisno od sestavin, na visoki temperaturi, običajno na 200 stopinj. Tako bo jed dobro narasla. Bodimo potrpežljivi in ne odpirajmo pečice, saj lahko zaradi temperaturnih razlik sufle pade skupaj. Ko je pečen, ga takoj ponudimo, saj se na hladnem počasi sesede. Ponudimo kar v modelčku, v katerem se je pekel, zato kupimo take, ki bodo ob gurmanskih užitkih zadovoljili tudi čut za estetiko. Lahko je sladica po kosilu, ob popoldanskem čaju ali kavi, topla predjed ali malica.