Preprosta in hitra jed, ki navduši: omleta

Za 4 osebe:

8 jajc

1 bučka

2 paradižnika

1 paprika

1 čebula

2 stroka česna

sol, poper, peteršilj

pest rukole

Jajca razžvrkljamo z malo mleka, soli in popra. Zelenjavo očistimo in narežemo, paradižnik na krhlje, papriko na koščke, bučko na kolobarje in čebulo na rezine. Česen sesekljamo. Vse skupaj stresemo v ponev, v kateri smo segreli nekaj kapljic olja. Ponev naj bo tako velika, da bo zelenjava v eni plasti. Popečemo z vseh strani in preložimo v skledo ter v isti ponvi spečemo omleto. Ko je na spodnji strani pečena, jo obrnemo in nanjo po polovici stresemo zelenjavo. Tik preden jajca do konca zakrknejo, omleto preložimo na pol.

Jed lahko pripravimo na različne načine. Zelenjavo lahko narežemo na drobno in zmešamo skupaj z jajci, lahko jo pred tem malce dušimo in potem primešamo jajcem ali pa popečeno zelenjavo stresemo po napol pečeni omleti. Da bi bila omleta bolj rahla, v jajca prilijemo par žlic mleka ali smetane za kuhanje. Vmešamo lahko tudi nariban parmezan ali drugi sir in seveda zelišča in začimbe, tudi s slanino in gobami bo jed čudovita.