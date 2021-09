Preprosta čokoladna rulada brez moke po receptu najbolj slavne gospodinje na svetu

Poznamo takšne in drugačne rulade in prav z vsakim nadevom navdušijo. Njihova priprava je po večini precej preprosta. Samo pomislite na tisti z bučnicami ali orehi, ki sta pri nas postali že nekakšna klasika. No, slednjima in tej, ki jo bomo danes pripravili po receptu Marthe Stewart, je skupno to, da nobena ne vsebuje moke. In seveda to, da obe zvijemo na enak način.Recept vas čaka na Odprti kuhinji.