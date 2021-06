Preprost biskvit za sočno torto

Zraven se priležeta čaj ali kava. FOTO: Artisteer/Getty Images

Moka, jajca, mleko, olje ali maslo so osnova zanj. FOTO: Cleardesign1/Getty Images

Biskvit je enostavno pecivo, pripravljeno iz sestavin, ki so skoraj zagotovo zmeraj v hladilniku in shrambi. Potrebujemo moko, jajca, sladkor, mleko ali vodo in maščobo, olje ali maslo pa še kakšen dodatek. Da bo rahel in penast, je pomembno, da jajca penasto umešamo, volumen naj naraste za dva- ali trikrat. Še bolj bo puhast, če rumenjake in beljake ločimo in iz slednjih naredimo sneg. Prav tako mu lahko dodamo malo pecilnega praška in gustina. To je osnovni biskvit, naredimo lahko tudi različice, na primer čokoladnega ali kakavovega.Za pripravo ne potrebujemo več kot pol ure, zato je primeren tudi kot izhod v sili, ko na hitro potrebujemo nekaj sladkega, zase ali za goste. Okusen je sam, ker je nekoliko suh, se zraven prileže pijača, najbolje čaj ali mleko. Lahko ga tudi prepojimo z različnimi tekočinami, na primer s sokom, sirupom, tekočino iz kompota, v mrzlih dneh tudi s kuhanim vinom.Predvsem ga uporabljamo kot osnovo za raznovrstne torte in druge sladice, tudi rulade. Za torto ga spečemo v okroglem modelu, visokega deset ali več centimetrov. Biskvit je hitro pečen, če je tanek, bo dovolj petnajst minut. To preverimo z iglo ali zobotrebcem, ki ga potisnemo v notranjost. Dokler se nanj prime masa, še ni pečen. Da se biskvit ne prime na pekač, tega namastimo in potresemo z moko, uporabimo lahko tudi papir za peko.Ko je pečen, ga pustimo počivati nekaj minut, preden se ohladi, ga vzamemo z modela, najbolj enostavno tako, da ga obrnemo na glavo in biskvit stresemo na bombažno krpo. Ohladimo ga in po dolgem prerežemo na dva ali tri centimetre debele plasti. Najlaže ga prerežemo z nitko, tudi z navadnim sukancem bo šlo. Posamezne plasti navlažimo, vmes pa namažemo z izbrano kremo oziroma nadevom. Poleti se priležejo osvežujoče sadne različice, na primer krema iz jagod, malin, gozdnih sadežev, zanimiv je tudi jabolčni nadev, seveda pa se lahko odločimo tudi za čokoladne, maslene, lešnikove in podobne bolj krepke kreme, ki sicer bolj prijajo pozimi. Zunanjost torte premažemo s smetano, kremo ali čim drugim in po želji okrasimo, na primer s sadjem.